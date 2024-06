Klub Arrows Ostrava se o víkendu 21. - 23. června zúčastnil největšího národního baseballového turnaje pro děti do 8 let - - First Cupu, který se koná každý rok v Brně. O akci nám napsala a fotografie poslala čtenářka Petr Gálová. Děkujeme.

Arrows Ostrava slaví historický úspěch na FirstCupu 2024. | Foto: Petra Gálová

Na tomto turnaji se sešlo 16 nejlepších týmu, kteří se kvalifikovali z celé ČR a je jedním z nejsledovanějších, nejprestižnějších, a hlavně prvních turnajů v ČR pro děti do 8 let s úžasným doprovodným programem po celý víkend.

I přesto, že Arrows Ostrava hned v prvním utkání prohráli s Technikou Brno 10:6, dokázali se z této prohry rychle dostat a pokračovali poté na vítězné vlně. V základní skupině vyhráli nad týmem Tempo Praha 13:2 i nad týmem Ježci Jihlava 20:5. To Arrows zajistilo celkové druhé místo v tabulce a postup do osmifinále turnaje.

Následující zápas byl velmi důležitý, protože se rozhodovalo o tom, zda se Arrows dostanou do první poloviny osmi nejlepších týmů. Arrows Ostrava v tomto důležitém boji s klidným dechem porazili tým Draci Brno 15:2.

„Je úžasné vidět naše hráče, jak si zápasy užívají. Před začátkem turnaje jsem říkala, že by bylo skvělé, kdybychom skončili do osmého místa. To se teď splnilo, ale turnaj nekončí. Jedeme dál a budeme bojovat o lepší umístění, než o to osmé!" řekla po zápase trenérka Lucie Kudrová.

Poslední hrací den začali Arrows již mezi osmičkou nejlepších týmů, kteří měli za cíl dostat se do boje o medaile. Ve čtvrtfinále jsme narazili na velmi silný a sebevědomý tým Olympia Blansko, který ze skupiny suverénně odcházel z prvního místa. Nervozita byla na hřišti znát u obou týmů, ale i přes velmi dramatický a náročný zápas, vyhráli Arrows Ostrava 4:2. Samotní hráči nemohli uvěřit, že se dostali do semifinále a jsou v boji o medaile. V semifinále Arrows narazili na rivala z regionální ligy, a to Klasik Frýdek-Místek. Po nádherném a napínavém zápase Arrows Ostrava porazili Klasik FM těsným výsledkem 9:8.

Po neuvěřitelné euforii ze stran samotných hráčů, trenérů, rodičů a fanoušků jsme stále nevěřili, že jsme se probojovali až do finále celého turnaje. Ve finále nás čekal tým Eagles Praha, který chce obhájit titul z minulého roku. Před zápasem trenéři děkují hráčům za to, jakou cestu dokázali za celý víkend ujít, a že již teď jsou pro ně vítězové.

„Je neuvěřitelné s jakým zápalem a klidem hrají naši hráči na tomto turnaji. Veškeré dovednosti, které je na tréninku učíme včetně samotných možných situací na metách, tady přesně hrají. Jsem na všechny moc pyšný, že to dotáhli až do finále. Cestou z Ostravy do Brna jsem byl velmi skeptický na umístění, ne že bych nevěřil svým hráčům, ale protože vím z minulého roku, jak velká kvalita týmů na tomto turnaji je," řekl po postupu do finále trenér Jiří Gál.

Do zápasu šli Arrows s klidem a motivací ukázat svou silnou pálku a klidnou obranu bez chyb. Celý finálový zápas byli Arrows Ostrava v mírném vedení, ale bohužel tlak ze strany Eagles Praha byl silnější než samotní hráči, a Arrows Ostrava prohrál těsným výsledkem 11:10. Skončil tak jako druhý nejlepší baseballový tým v České republice dětí do 8 let a slaví historicky nejlepší úspěch na tomto turnaji.

V rámci celého turnaje se pořádá také dovednostní soutěž Masters, kde vždy vybraní 4 hráči v rámci svého týmu zkouší být nejlepší v dovednostech, jako je nejdelší hod baseballovým míčkem, nejrychlejší běh po metách a nejdelší odpal míčku ze stativu. Poté se oceňují 3 nejlepší jednotlivci v dané kategorii a celkové umístění týmu v Masters. Arrows Ostrava si z turnaje FirstCup 2024 odvezli nejenom skvělé umístění, ale také mnoho zkušeností, nových přátel a skvěle sportovně prožitého víkendu. Co vše Arrows Ostrava v tomto turnaji dokázali?

2. místo na turnaji FirstCup2024

2. místo v Maters

1. místo v Masters pro hráče Mikuláše Galla, který měl nejdelší hod baseballovým míčkem

Ocenění pro hráče Mikuláše Galla za nejlepšího pálkaře turnaje

Ocenění pro hráče Tobiáše Kabata za nejlepšího hráče s číslem 13

Velké poděkování patří těmto hráčům z Arrows Ostrava, kteří se postarali o neskutečně euforickou a dramatickou jízdu až do finále celého turnaje: Boniatti Damian, Čuda Oliver, Gallo Mikuláš, Gálová Amálie, Holly Matěj, Honěk Jan, Kabata Tobiáš, Kudrová Tereza, Pala Adam, Rytíř Egon, Tesař Cyril.

Mgr. Petra Gálová