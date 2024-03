Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje ženské portréty a pouliční fotografie pod názvem Ruth Orkin / A Photo Spirit. Expozici navštívil náš čtenář, pan Josef Zajíc, kterému děkujeme za text i fotografie.

Autorská výstava Ruth Orkin byla zahájena v ostravském Domě umění. | Foto: Josef Zajíc

Jedná se o první autorskou výstavu americké dokumentární fotografky v České republice. Vernisáž se konala v úterý 5. března 2024 v 17 hodin.

„Výstava americké fotografky Ruth Orkin je českou premiérou umělkyně, která začínala fotit ve třicátých letech minulého století. Je zde představeno 137 fotografií z padesátých let minulého století, a to zejména z ulic v New Yorku. Současně byla jednou z fotografek, která uvozovala tu druhou silnou vlnu feminismu, kdy se právě zabývala postavením žen ve společnosti. Právě ženy, ať herecké hvězdy filmového nebe nebo obyčejné ženy z ulic, se pro ní staly dominantním tématem. Takže máme tu něco jako dvě výstavy v jedné - první, která představuje Orkin a její úžasné cesty, které jako mladá dívka podnikla ze San Franciska do New Yorku, kdy jela stopem a na kole. Vedle toho třeba i fotografie z cesty do Florencie, kde nafotila cyklus Americká dívka v Itálii, což je jedna z ikonických fotek, jež byla vystavena na nejrůznějších světových výstavách. Druhá část je věnována právě tematice ženy padesátých let, což v té době bylo začínající silné téma," řekl mimo jiné Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě.

K TÉMATU

Ruth Orkin (1921 - 1985) byla americká fotografka a filmařka. Vystudovala fotožurnalistiku na Los Angeles City College. Od roku 1943 žila v Nev Yorku a o dva roky později začala působit jako fotografka na volné noze. V roce 1951 byla najata časopisem Life, aby zdokumentovala obyvatele Izraele a život v kibucu. V mezinárodním měřítku je její tvorba méně známá než práce jejích kolegů, jejichž snímky také patří k ikonám pouliční fotografie, a to přesto, že snímky byly součástí legendární The Family of Man v Museum of Modern Art v New Yorku. - Zdroj GVUO.

Josef Zajíc