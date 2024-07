Divadlo loutek Ostrava začalo „rušit prázdniny" již v roce 2012. První ročník měl název Léto s Pimprlaty. Tak to bylo až do roku 2018, kdy se bohulibá akce, o kterou měli zájem prarodiče, rodiče, vnoučata a děti, nazvala jednoduše Pimprléto.

Jde o akci v průběhu letních prázdnin. Zájem ze strany rodičů se rok od roku zvětšuje. Pimprlétu se daří. Také proto, že se o tuto svou akci členové Divadla loutek Ostrava dobře starají. V letošním roce byla akce otevřena v neděli 21. července 2024 v 16 hodin zahajovacím Jarmarkem loutkářských nápadů. Návštěvníků přibývalo. Loutkářské nápady dětí byly neomezené a nabídka velká. Materiálu a pracovního nářadí a náčiní byl dostatek.

V 17 hodin se zájemci o první představení Madremonte přemístili do amfiteátru alternativní scény, kde se hrála pohádka vycházející z kolumbijské mytologie. Představitelka jedné role dětem přiblížila, co vše se může s přírodou stát, když ji člověk jen využívá a zneužívá. Konec vyprávění byl ale pozitivní. Právě pomocí člověka se příroda probudila a probojovala do své bývalé krásy.

V devatenáct hodin oficiálně zahájila před divadlem Pimprléto 2024 vedoucí Lektorského kabinetu Divadla loutek Ostrava Hana Volkmerová. Ve večerním programu se předvedli dva akrobaté a kaskadéři Honza Vrbacký a Adam Holub ve své unikátní street show PiTiPALDi in progress skupiny BoCirk.

Počasí bylo skvělé, děti se bavily a rodiče byli spokojení. Pořadatelé DLO čeká další práce až do neděle 18. srpna 2024 a pak už nová divadelní sezona. Podrobnosti najdete na webu www.divadloloutek.cz

Josef Zajíc