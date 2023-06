/FOTOGALERIE/ O výstavě, která se ode dneška koná v Galerii výtvarného umění Ostrava, nám napsal pravidelný přispěvatel, pan Josef Zajíc. Děkujeme za text a fotografie.

Konceptuální umění Jana Wojnara na výstavě v Galerii výtvarného umění Ostrava. | Foto: Josef Zajíc

Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO) ve spolupráci s Museem Kampa představí v rámci vernisáže od úterý 20. června (17 hodin) výstavu konceptuálního umění Jana Wojnara.

Výstava se koná v obou sálech v prvním patře Domu umění v Jurečkově ulici v Ostravě. Vernisáž zahájí kurátorka Mgr. Helena Musilová z Galerie Hlavního města Prahy a Mgr. Jiří Jůza, Ph. D., ředitel GVUO.

Výstavní projekt Jan Wojnar (1944 - 2014) představuje výběr z tvorby českého výtvarníka, malíře, sochaře a fotografa. Na výstavě návštěvníci budou moci zhlédnout Wojnarovy fotogramy, diagramy, kresby, vizuální básně, objekty, ale také autorské knihy, které byly inspirovány světovým konceptuálním uměním.

Podle kurátorky Heleny Musilové Jan Wojnar kladl důraz na analýzu, procesuálnost, detailní provedení svých prací a jejich estetické řešení. „Jedním z významných celků díla Jana Wojnara jsou Přesýpací básně. Jde o jednoduchou černou krabičku, která je na větší ploše zasklená. Uvnitř je černý reliéf pokrytý sypkou hmotou. Dříve to byl cukr nebo sůl, v pozdějších letech to byl mořský písek. Smyslem celé věci Přesýpací básně je, že se s ní může opravdu pracovat. Různě ji naklánět a sledovat na strukturálním povrchu, jak ta sypká hmota přejíždí a vytváří různé situace, reliéfy a obrazy, jak se písek včleňuje do té struktury. Zároveň je důležitý i ten sluchový vjem přepadajícího písku v krabičce. Po zastavení zůstává obrazec, který tomu, kdo s krabičkou pracuje, něco ve vědomí napoví. Něco mu připomene. Stačí jen malý pohyb a struktura je již jiná. Což je zajímavé, protože si člověk může na tom pracovat se svojí vlastní pamětí a užít si to," vysvětlila systém Přesýpacích básní kurátorka Helena Musilová.

Jana Malášek Šrubařová z GVUO dodala, že výstava, která vznikla ve spolupráci s rodinou Jana Wojnara a Museem Kampa v roce 2020, byla poprvé představena v Praze. Ostravská prezentace je prostorem menší a dominují v ní především autorova díla ze sbírek GVUO. Doprovází ji Wojnarova rozsáhlá monografie z roku 2020, kterou je možné zakoupit na pokladně Domu umění a rovněž na e-shopu GVUO.

Spolu s výstavou Jan Wojnar bude zpřístupněna také komorní expozice Hudba v nás v Kabinetu grafiky, kterou připravila kurátorka Gabriela Pelikánová. V Domě umění při GVUO si mohou návštěvníci prohlédnout tyto projekty: Martin Straka/ Monsieur Le Mans a malbu Jana Zrzavého Stromy, kterou vybrala herečka a zpěvačka Zuzana Stivínová mladší.

Josef Zajíc