Gymnázium Hladnov ve znamení sametové revoluce

Co vše se změnilo během uplynulých 30 let, co vědí o sametové revoluci dnešní studenti a jak na ni vzpomínají bývalí učitelé a rodiče dnešních studentů či jak se změnila česká krajina v posledních desetiletích, to byla témata, o kterých se na našem gymnáziu mluvilo především v posledních týdnech.

Beseda se studenty. | Foto: Ivana Freitagová