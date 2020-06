Mléčnou vitrínu, kde si po celou dobu svého pobytu na oddělení šestinedělí mohou maminky po porodu podle své chuti a libosti zdarma dopřávat mléčné produkty v neomezeném množství, zprovoznili v Havířově pro novopečené maminky v pondělí 8. června.

Mléčná vitrína | Foto: archiv nemocnice

Je to další novinka havířovská porodnice, která se vydala cestou k podpoře maximální přirozenosti v komplexní péči o matku a dítě. Před rokem do provozu uvedená porodní vana za chvíli oslaví stý porod do vody. Velké oblibě se těší možnost výběru alternativních porodů vč. ambulantních, spolupráce s porodními asistentkami, dulami, nově taky laktačními poradkyněmi z Mamily. Čím dál větší zájem havířovských rodiček je o harmonizační podporu při porodu v podobě aromaterapie nebo bylinných napářek.