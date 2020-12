Hráčky jsou v dobré kondici. Na hrací ploše v hale SAREZA v Ostravě - Přívoze jsme se ještě před tréninkem sešli s předsedou klubu DHC Sokol Poruba z. s. Mgr. Janem Zezulčíkem, trenérem A-týmu Ivo Vávrou a trenérem brankářek Janem Novákem. Trenér Ivo Vávra převzal A-tým v květnu 2020 po nedohrané sezóně 2019/2020, tedy v situaci nejisté díky epidemii koronaviru COVOD-19.

"Kolektiv žen trénuji poprvé, dříve jsem trénoval jen muže. Podle současných zkušeností nejsou mezi profesionálními sportovci, ať jsou to, muži či ženy velké rozdíly. Prozatím jsem spokojen. Samozřejmě nějaké rozdíly tu jsou, ale přístup k tréninku, k utkáním musí být vždy profesionální. Faktem je, že za tu chvíli, co jsem u týmu, mohu konstatovat, že za tolik práce, co jsem naložil na tyto ženy, by mě muži poslali k šípku. Ony to vydržely!," řekl, mimo jiné, hlavní trenér Ivo Vávra.

K sezoně minulé i té současné se vyjádřil i předseda zapsaného spolku DHC Sokol Poruba: "V nové sezoně jsme měli smůlu. Měli jsme rozlosované ty celky, které byly pro nás nejtěžší. S těmi dalšími jsme ještě nehráli. Proto v současné nedohrané tabulce figurujeme na osmém místě. Co se bude dál dít od ledna, nikdo neví. Pokud se bude dohrávat, tak to bude hodně náročné. Pravděpodobně se bude hrát dvakrát do týdne. No uvidíme. Nyní se děvčata mohou konečně připravovat i v tělocvičně, takže trenéři pracují na dalším zvýšení fyzické zdatnosti a herních taktických cvičeních," doplnil předseda klubu a sportovní manažer Jan Zezulčík.

Že je kádr A-týmu opravdu velmi dobrý dokazují i hráčky, které jsou zařazeny do reprezentace České republiky. Z A-týmu Michaela Konečná, Silvie Polášková, Eliška Desortová. V juniorské reprezentaci působí Markéta Prašivková, Anežka Faražová, Aneta Kavalová a Veronika Kučerová.

DHC Sokol Poruba z. s. byl založen v roce 2010. Největší úspěch zažil klub v roce 2012, kdy vybojoval titul Mistra České republiky. V roce 2016 se stal A-tým vítězem Českého poháru. V současné době v klubu trénují ženy, juniorky, starší dorostenky, mladší dorostenky a žákyně.