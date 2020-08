Ze sedmi běhů, kterých se zúčastnilo 48 dvojic, tedy kůň a jeho řídící jezdec, byl důležitý start dostihu Cena obce Bravantice na vzdálenost 2 140 metrů. V „ boji“ o nejlepší výsledek se střetlo 6 dvojic. Závod se konal pro tří leté a starší klusáky. Závod byl odstartován autostartem ve 14,30 hodin. První místo obsadil skvělý koník KADET MISI vedený Ondrejem Komlášim ze stáje HoPe Ostrokovice.

„ Tento běh jsme i finančně podpořili. Na katastru obce Bravantic máme unikátní dílo, a to je ten Hipodrom Bravantice. Jsem rád, že spolu s vlastníky tohoto sportoviště se můžeme opravdu chválit něčím co tady široko daleko není. To znamená, že ty klusácké dostihy a celkově tady ta lokalita dosvědčuje tomu, že má budoucnost. Určitě je důvod, aby tady lidé přicházeli se dívat nejen na kvalitně zorganizované závody, kvalitní jezdce a koně, ale také na pěknou přírodu a pohledy na Beskydy, „ řekl při dekorování vítěze Rudolf Němec, starosta obce Bravantice.

Dalším závodem, ve kterém startovalo osm dvojic byl závod pod názvem Evropský pohár francouzských klusáků 2020 Moravskoslezského kraje.

Závod se běžel na nejdelší vzdálenost a to na 2640 metrů. Soutěžilo se o rozdělení 100 000 korun mezi šest nejlepších. Na dobře upraveném oválu běželi koně více než dva okruhy. Pomyslnou cílovou pásku protnul kůň FARVALA ACE(F) jezdcem Robertem Pletschacherem ze stáje Stall GESVEA. Ihned po dokončení závodu byli oba dekorování hlavní cenou.

Pořadatelé připravili pro diváky velmi pěkné sportovní odpoledne. Byl vydán dostihový program, moderátoři po celou dobu podrobně informovali diváky o startujících jezdcích a konících. Bylo připravené občerstvení v dostatečném množství.

Zajíc Josef