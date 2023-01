Výstava přináší příběhy z přední linie válkou sužované země. Výstava je doplněna o díla válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Výstavu pořádá Galerie M+M ve spolupráci s MKZ Hranice a Společenským klubem Panenka.

Expozice je v Galerii M+M na Jurikově ulici v Hranicích k vidění do pátku 10. února, a to od středy do neděle od 13 do 17 hodin.

