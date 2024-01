Text a fotografie přibližující výlet na Hukvaldy nám do redakce zaslala paní Yveta Hrubá. Za její příspěvek jí děkujeme.

Výlet na Hukvaldy. | Foto: Yveta Hrubá

Sobotní den byl jako z pohádky. Na nebi zářilo sluníčko které se odráželo ve sněhu, a společně tvořily nádhernou podívanou, co víc si může člověk přát. A tak mě toto počasí vytáhlo na procházku nedaleko za Ostravu, na místo které mám ráda v každém ročním období, na Hukvaldy. Vůbec jsem nelitovala bylo to tam nádherné. Miluju ty staré stromy, které jsou při každé návštěvě jiné, rostou na nich zajímavě větve různě se otáčí a kroutí, příroda prostě umí čarovat. Prošla jsem celou oboru. A poprvé jsem v zimním období vyšla až nahoru pod hrad. Cesta byla celkem upravená a tak se to dalo zvládnout bez problémů. Zasněžené hukvaldské buky byly kouzelné a stejně jako v každém období přitahovaly pozornost kolemjdoucích. Téměř každý se u nich vždy zastaví a udělá si nějakou hezkou fotku ani já nejsem výjimka. Přidávám pár fotek z tohoto kouzelného výletu.

Yveta Hrubá