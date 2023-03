Koncem minulého týdne se cvičná ledová plocha Ostravar Arény v Ostravě-Vítkovicích zaplnila dětmi z mateřské školy. Předvedly své umění po desíti až dvanácti lekcích bruslení. Za text a fotografie děkujeme panu Josefu Zajícovi.

Závěrečná lekce bruslení dětí z mateřské školy v Ostravar Aréně, březen 2023. | Foto: Josef Zajíc

Pro děvčata a chlapce to bylo náročné. Radost v jejich očích však dávala naději, že se jim tréninky líbily.

Závěrečné lekce se zúčastnilo 29 dětí z mateřské školy v Ostravě-Jih, jejich trenéři a také rodiče. Mnozí z nich si obuli brusle a ruku v ruce si navzájem předvedli své bruslařské umění.

URBEX: Luxusní Hotel Klenov na Bystřičce hostil hvězdy Československa

"Naučit děti základům bruslení je náročné. Zpočátku se tady plazíme po zemi… Máme nachystané takové chodítka, které těm začátkům pomáhají. Postupem času je vidět pokrok. Výhoda je, že se děti v školkovém roku rychle učí. Postupně ztrácejí zábrany a už se rozjíždějí, málo padají. Jde jim to hodinu od hodiny lépe. Je super, že rodiče mají tak aktivní učitelky v mnohých mateřských školách, protože bez nich by to nešlo. Ty děti by tady vůbec nebyly. Právě ony vymýšlejí pro děti spousty aktivit.. Děti nácvik baví, na trénink se těší a rodiče pomáhají. Vždy na závěrečnou lekci si přijdou zabruslit. Domnívám se, že jak děti tak rodiče jsou spokojeni," konstatoval jeden z trenérů Marian Kacíř.

Tip na výlet: Pohřbená škola i hostinec aneb Slezská Harta a její zatopené osudy

Lekce bruslení skončila. Začíná jaro. Po výcviku v lyžování, plavání asi přijde na řadu výcvik v bezpečné jízdě na kole. Tím budou základní sportovní znalosti a dovednosti naplněny. Pak již bude záležet na dětech a jejich rodičích jakou cestou se vydají v dalších letech.

Josef Zajíc