Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) před startem tuzemské sezony nezahálí, pokračuje v koncertování v prestižních sálech evropských zemí, představí se v Polsku i ve Francii.

JFO v Cavatina Hall. | Foto: se souhlasem JFO

Polská Cavatina Hall nebo prestižní pařížská Invalidovna. To jsou dvě z nejbližších zahraničních koncertních zastávek Janáčkovy filharmonie Ostrava. Přestože jubilejní 70. koncertní sezOna odstartuje pro tuzemské posluchače v ostravském Vesmíru až začátkem října, nejbližší zahraniční koncert JFO se uskuteční už ve čtvrtek 21. září od 19 hodin v sále špičkových akustických parametrů v Cavatina Hall v Polsku. Na programu budou skladby L. van Beethovena či F. Liszta a orchestr se v blízké Bielsko-Białe vůbec poprvé představí pod vedením dirigenta Andrease Ottensamera. Další ze zahraničních koncertů čeká JFO hned v říjnu, kdy se bezmála sedmdesátičlenný orchestr vydá do legendární pařížské Invalidovny.

K polské Cavatina Hall má orchestr Janáčkovy filharmonie velmi blízko, právě on totiž zbrusu nový a moderní koncertní sál se špičkovou akustikou minulý rok otevíral.

„Je to vlastně trochu bizarní situace. Naše filharmonie dosahuje špičkových kvalit, ale v současné době působíme na domovské scéně v provizoriu a na vlastní koncertní sál teprve čekáme, zatímco Cavatina Hall vlastní filharmonii nemá, a tak jsme měli tu čest ji v únoru loňského roku otevřít,“ říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.

V jubilejní 70. koncertní sezoně se zde JFO navíc představí hned třikrát. „Už v tomto týdnu nás čeká koncert v sále pro tisíc posluchačů, který vyniká nejen skvělou akustikou, ale také moderním designem. Zatímco jsme při loňském otevření polský sál rozezvučeli tóny Sibeliova houslového koncertu d-moll s jednou z nejlepších houslistek své generace Alenou Baevou, a symfonickou básní Francesca da Rimini od Petra Iljiče Čajkovského, tentokrát jsme si pro polské publikum připravili skladby dalších tří hudebních velikánů – Beethovena, Brahmse a Liszta,“ upřesňuje Jan Žemla s tím, že se při zářijovém provedení Lisztova Druhého klavírního koncertu k orchestru připojí také korejský pianista Won Kim, kterého The New York Newsday označil za pianistu s ohnivým temperamentem a excelentní technikou. „Další dva koncerty odehrajeme v Cavatina Hall 10. listopadu tohoto roku, a pak také 14. ledna roku příštího,“ dodává Žemla.

Hned v říjnu čeká orchestr Janáčkovy filharmonie další zahraniční zastávka, tentokrát ve francouzské metropoli, kde vystoupí v Katedrále sv. Ludvíka. „Katedrála v legendární pařížské Invalidovně je proslulá geniem loci tohoto místa spojeného se stovkami let francouzské historie. Zatímco do Francie se vracíme po čtyřech letech, přímo v této katedrále vystupovala JFO naposledy před více než třiceti lety a mezi hráči orchestru bychom našli jen pár pamětníků této události,“ vysvětluje Jan Žemla.

V samém centru francouzské metropole a bezprostřední blízkosti Eiffelovy věže, vystoupí JFO 12. října od 19.30 hodin. Koncert bude živě po celé Francii přenášet Radio France (Francouzský rozhlas). „Posluchačům se v rámci programu představí Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením dirigentky Aleny Hron, která v současnosti patří mezi nejperspektivnější zástupce nastupující generace českých dirigentů. S JFO spolupracuje pravidelně od roku 2022,“ doplnil Žemla.

Program koncertu je složený z nesmrtelných melodií skladatelů vážné hudby, které zazněly v celé řadě filmů, a to od úryvků ze 7. a 9. Beethovenovy symfonie až po melodie ze skladeb romantických autorů - legendární Mendelssohnův Svatební pochod, Largo z Dvořákovy Novosvětské, Wagnerova Jízda Valkýr z opery Valkýra, předehra k Tristanovi a Isoldě nebo Mahlerovo proslulé Adagietto z 5. symfonie. Chybět nebude ani Čajkovského Labutí jezero či úvodní téma ze Straussovy symfonické básně Tak pravil Zarathustra.

JFO vystupuje v zahraničí pravidelně. Každý rok absolvuje mimo tuzemské sály až 20 koncertů, čímž se udržuje v mezinárodním povědomí a nadále buduje dobré jméno jednoho z nejkvalitnějších orchestrů v Evropě. „Péče o naše mezinárodní renomé je součástí naší dlouhodobé strategie a bezesporu jednou z našich priorit,“ deklaruje Jan Žemla a zároveň dodává, že návraty do domácích podmínek sebou nesou také značná dočasná úskalí. „Koncertování v těch nejlepších evropských sálech přináší díky kvalitním akustickým podmínkám posun ve výkonu orchestru a mimořádné hudební zážitky pro posluchače. Po návratech z takových koncertních sálů si ale o to intenzivněji uvědomujeme, jaká omezení naše provizorium ve Vesmíru, ve kterém máme působit do roku 2027, znamená,“ uzavírá ředitel JFO Jan Žemla.

Ani během letních měsíců orchestr JFO nezahálel. Pod vedením Aleny Hron a v čele se sopranistkou Veronikou Rovnou vyprodal nádvoří brněnského hradu Špilberk. V rámci koncertu, který byl zařazen do programu Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk, si mohli návštěvníci v historických kulisách hradu vychutnat operní árie a orchestrální skladby ze slavných děl českých i zahraničních autorů klasické hudby.

Podobný program představila JFO ještě na začátku září v Berlíně, když vystoupila na festivalu Viva la musica v Areně Gärten der Welt - jednom z největších berlínských parků, jehož amfiteátr pojme až 5 tisíc posluchačů.