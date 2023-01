Pořadatelé připravili dva okruhy - běh na 4 770 metrů a hlavní závod na 9 550 metrů. Závodníci hlavního závodu byli rozděleni do kategorií žen - F - do 34 let, G - do 44 let, H- nad 44 let a kategorii mužů - A . do 39 let, B - 40 - 49, C- 50 - 59, D - 60 - 69, E - nad 70 let.

Na start závodu se v deset hodin postavilo 164 závodníků. Závodníky odstartoval starosta městské obvodu Ostrava-Hrabová Milan Slíva. Pod oběhu všichni závodnici obdrželi teplou polévku a doplňkový nápoj dle uvážení startujících.

Výsledky prvních tří závodníků bez rozdílu kategorií:

Běh žen na jeden okruh 4 770 metrů:

1. číslo 119 Strnadlová Andrea SSK Vítkovice 20:16.96

2. 139 Jarošová Sabina Slezan Frýdek - Místek 21:37.62

3. 033 Kilarová Jana MK Seitl Ostrava 22:00.94

Běh mužů:

1. 112 Vrzala Matouš SSK Vítkovice 15:40.82

2. 139 Ručko Martin SSK Vítkovice 17:18.16

3. 071 Kristl Šimon SSK Vítkovice 17:22.41

Hlavní běh 9 550 metrů dva okruhy:

Ženy:

1. 129 Smolková Pavla SSK Vítkovice 37:57.89

2. 001 Legerská Hana SSK Vítkovice 38:29.89

3. 083 Trojková Darina Český běžecký klub 41:30.00

Muži:

1. 098 Zemaník Jakub SSK Vítkovice 29:05 69

2. 140 Bárta Vojtěch Vítkovice 30:36.89

3. 115 Polášek Jeroným SSK Vítkovice 31:15.23

Detaily, výsledky a podrobnosti na: www.hrabovskebehy.cz

Josef Zajíc

