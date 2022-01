6. ledna 1990

V Ostravě zemřel 6. ledna 1990 účastník zahraničního odboje za 2. světové války Fridolín Gemrot (narodil se 2. listopadu 1918 v Rychvaldu). Po 15. březnu 1939 se spolu se svým bratrem Josefem zapojili do protinacistického odboje tím, že převáděli čs. vojáky do Polska. Po odhalení gestapem oba uprchli do Francie. Fridolín Gemrot se v řadách Cizinecké legie zapojil do bojů na africkém bojišti. V říjnu 1940 přeplul do Velké Británie, přihlásil se k letectvu a od ledna 1942 se jako spojař účastnil bojových letů 68. noční stíhací perutě. Dosáhl 3 ověřených sestřelů německých letadel a 3 sestřelů létajících pum V-1. Po návratu do vlasti sloužil u Čs. aerolinií, avšak počátkem 50. let byl z práce propuštěn a živil se jako dělník, mimo jiné v jáchymovských uranových dolech. V lednu 1959 se vrátil do Ostravy a až do odchodu do důchodu pracoval na dolech v Hrušově a Paskově. Byl nositelem řady čs. i britských vojenských vyznamenání.

8. ledna 1979 (8.–29. ledna)

Vzhledem ke kalamitní situaci, která nastala na přelomu let 1978 a 1979, kdy teploty během krátké doby klesly až na minus 20 °C a zamrzly mj. dodávky uhlí pro tepelné elektrárny, byly vyhlášeny na základních, středních i vysokých školách tzv. uhelné prázdniny. Zároveň byly omezeny dodávky teplé vody, vytápění veřejných prostor a v průmyslových provozech byla regulována elektrická energie. Problémy nastaly rovněž v dopravě. Na mimořádné brigády, především v průmyslových podnicích a dolech, nastoupily stovky studentů a také vojáků.

Archiv města Ostravy