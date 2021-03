Dne 15. 3. 1939 už ve 4 hodiny ráno se německé správě v Moravské Ostravě podařilo uvést v život jedno z prvních okupačních nařízení, když první ostravská tramvaj vyjela do města po pravé koleji a po přestavěných výhybkách (do té doby se jezdilo vlevo). Všechny akce byly řízeny z Nové radnice, kde se usídlil hlavní štáb německého vojska. Večer uspořádali ostravští Němci manifestační pochodňový průvod na počest obsazení Ostravy a zbytku okleštěných českých zemí. Patnáctitisícový průvod směřoval z přívozského náměstí k Nové radnici v Moravské Ostravě, kde zazněly projevy politických a vojenských hodnostářů. Shromáždění bylo zakončeno skandováním Sieg Heil a nacistickou hymnou.

20. března 1875

V Drslavicích (okres Klatovy) se 20. března 1875 narodil organizátor odborového hnutí, novinář Josef Šavel (zemřel 28. ledna 1945 v nacistickém koncentračním táboře Dachau). V Ostravě začal působit od roku 1907, kdy byl zvolen revírním tajemníkem Unie horníků rakouských na Ostravsku. Od října 1918 do jara 1919 byl členem Národního výboru v Moravské Ostravě, později působil jako správce Hornického léčebného ústavu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Po německé okupaci v roce 1939 se zapojil do ilegálního hnutí, v roce 1940 byl však odhalen gestapem, zatčen a odeslán do koncentračního tábora Dachau, kde také zahynul.

21. března 1948

Závěr první sezóny na nově otevřeném zimním stadionu v Ostravě náležel 21. března 1948 krasobruslařům. Mezi největší hvězdy patřily české krasobruslařky Dáša Lerchová a Ája Vrzáňová. Na šest tisíc platících diváků v neděli večer nadšeně aplaudovalo nejen jejich vystoupení. Pro velký úspěch musely svá čísla opakovat. Obě měly za sebou úspěšná zahraniční vystoupení, kde reprezentovaly československé krasobruslení. O den později navštívily dopoledne Novou radnici, po přijetí u primátora Josefa Kotase si z radniční věže prohlédly Ostravu. V roce 1949 získala Ája Vrzáňová poprvé titul mistryně světa, o rok později svůj úspěch zopakovala. V roce 1950 požádala v Londýně o politický azyl a následně emigrovala do Spojených států amerických. Dodnes zůstává naší nejúspěšnější krasobruslařkou.

Archiv města Ostravy