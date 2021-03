Město Ostrava připravilo pro 12. týden v rozmezí od 22. března do 28. března 2021 kalendárium významných historických událostí.

Karikatura dirigenta Národního divadla moravskoslezského Mirko Hanáka, 1932. | Foto: Archiv města Ostravy

22. března 1972

Dne 22. 3. 1972 zemřel v Ostravě dirigent a skladatel Mirko Hanák (nar. 4. 9. 1891 ve Slavkově u Brna). Od dětství hrál na housle, absolvoval Janáčkovu varhanickou školu v Brně a od r. 1911 studoval hru na housle na krakovské konzervatoři. Roku 1922 byl v Ostravě angažován jako dirigent opery i operety, na tomto postu zůstal 36 let až do svého odchodu do důchodu v r. 1958. Jako skladatel se uplatnil zejména v operetním žánru, devět z dvanácti svých operet premiérově uvedl v Ostravě. Dále skládal scénickou hudbu, orchestrální skladby, písňové cykly, mužské sbory, mše, přednesové jazzové skladby a také masové a budovatelské písně. Jeho manželkou byla divadelní a filmová herečka Jana Kovaříková-Hanáková, známá divákům mj. jako bába Pejzlarka z filmového ztvárnění románového Švejka ve filmu Poslušně hlásím (1957).