22. března 1882

V novinách Ostravan byl zveřejněn počet žáků navštěvujících obecnou školu v Polské (dnes Slezské) Ostravě. Bylo to 1384 dětí a uvádělo se, že patřila co do počtu děti k největším v Rakouském císařství. Učilo 12 učitelů a jedna industriální učitelka. Vydržování školy stálo ročně přes 8000 zlatých. Vysoký počet školou povinných dětí souvisel s postupující industrializací Polské Ostravy a přílivem pracovních sil do dolů a jiných podniků. Učilo se ve školní budově na Baranovci, postavené v roce 1874. V čele školy stál v letech 1885–1907 známý vlastivědný pracovník, historik a organizátor školství v obci Karel Jaromír Bukovanský (1844–1932). Za jeho vedení se na škole pořádaly výstavy, škola sama zaslala v roce 1878 své exponáty na světovou výstavu do Paříže, žáci nacvičili a sehráli řadu divadelních představení, jejichž autorem byl K. J. Bukovanský. Školní budova, sloužící obecnému a měšťanskému, později základnímu školství do roku 1966, se nacházela po pravé straně dnešní Těšínské ulice ve směru od radnice k Dolu Trojice. V letech 1966–1977 ji používala Jazyková škola v Ostravě. Brzy poté bylo nutné budovu zbourat z důvodu silného poddolování a značného poklesu.