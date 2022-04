4. dubna 1997

Vodou z řeky Ostravice pokřtil 4. dubna 1997 primátor statutárního města Ostravy Evžen Tošenovský nulté číslo měsíčníku pro občany města Ostravská radnice, distribuovaného zdarma do všech ostravských domácností. Časopis již 25 let informuje o důležitých událostech v oblasti samosprávy, investičních záměrech a dokončených projektech města, poskytuje také výběr z programů kulturních a společenských akcí. Část textu připraveného pracovníky Archivu města Ostravy je věnována exkurzům do ostravské historie. Již několik let je v měsíčníku poskytován prostor rovněž opozičním zastupitelům.