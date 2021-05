Město Ostrava připravilo pro 17. týden v rozmezí od 26. dubna do 2. května 2021 kalendárium významných historických událostí.

Sokolovna v Moravské Ostravě v sousedství Národního domu v dnešní ulici Československých legií, rok 1914. | Foto: Archiv města Ostravy

26. dubna 1901

Dne 26. 4. 1901 byl vydán zákon o stavbě vodních drah, podle kterého měl být v Mariánských Horách postaven přístav jako součást Dunajsko-Oderského průplavu. Zákon předpokládal také splavnění Vltavy od Českých Budějovic až do Prahy a splavnění Labe od Mělníka k Jaroměři. Se stavbami mělo být započato v roce 1904 a měly být dokončeny do dvaceti let. Stavební náklady do roku 1912 byly stanoveny na 250 miliónů korun.