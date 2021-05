Město Ostrava připravilo pro 18. týden v rozmezí od 3. května do 9. května 2021 kalendárium významných historických událostí.

Hlavní synagoga v Pittlerově (dnešní Zeyerově) ulici v Moravské Ostravě, která byla nacisty vypálena v červnu 1939. | Foto: Archiv města Ostravy

3. května 1831

V Tlumačově (okres Zlín) se 3. 5. 1831 narodil podnikatel, první předseda Židovské náboženské obce v Moravské Ostravě Markus Strassmann. Do města přišel asi roku 1855, v roce 1857 se stal nájemcem moravskoostravského měšťanského pivovaru, který odkoupil do osobního vlastnictví. Do komunální politiky vstoupil r. 1873 jako člen obecního zastupitelstva, později byl i městským radním. Nejvýznamněji se do historie zapsal prací mezi svými souvěrci. V roce 1872 se zasloužil o zřízení židovského hřbitova (dnes část sadu Dr. Milady Horákové), angažoval se při ustavení místní židovské náboženské obce, jejímž předsedou byl od r. 1875 až do své smrti. Za jeho předsednictví zaznamenala židovská obec v Ostravě nebývalý rozmach, jejímž nejviditelnějším symbolem se stala synagoga v Pittlerově (dnešní Zeyerově) ulici, postavená v roce 1879.