2. červen 1598

Dne 2. 6. 1598 zemřel olomoucký biskup Stanislav Pavlovský, pocházející z polského šlechtického rodu ze Slezska (zvolen biskupem byl v roce 1579). Snažil se o prosazení reformace na panství olomouckých biskupů, do něhož náležela Ostrava, i na ostatním území Moravy. Podporoval činnost jezuitů a usiloval o zlepšení kázně kněží. Nehodné a odpadlé kněze často věznil na hukvaldském hradě. V protireformačním úsilí zasahoval i proti obyvatelům vesnic a měst. V roce 1587 měl hukvaldský hejtman na jeho rozkaz pobrat ostravským měšťanům kacířské knihy a spálit je. Biskupova náboženská horlivost byla v rovnováze s jeho péčí o prosperitu svých panství. Pokud jde o Ostravu, v politické koncepci Stanislava Pavlovského zaujímala důležité místo jako brána do slezských knížectví a do Polska. Biskup město podporoval ekonomicky a staral se i o zvýšení jeho společenské prestiže. Od roku 1584 se Ostrava stala odvolací soudní instancí pro všechna města hukvaldského panství.