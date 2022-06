13. červen 1927

Toho dne se vydali pěšky z Kunčic, doprovázeni hudbou, tři mladí Ostraváci – Jaroslav Venhač z Vítkovic, Adolf Hirsch z Kunčic a Miloš Stuž z Vítkovic - na studijní cestu kolem světa. Cesta byla plánována na dobu asi 10 let. Zdrojem obživy měl být prodej poštovních známek, pořádání přednášek nebo publikování cestovních zkušeností. Plánovaná trasa vedla přes Německo odtud do Holandska, Belgie, Francie, Španělska, přes Riviéru do Švýcarska, Itálie a zpět do Jugoslávie, dále do Řecka a odtud směrem do Asie. Podle svědectví obecní kunčické kroniky se jeden z účastníků – Adolf Hirsch z Kunčic - vrátil již na jaře 1928 zpět. O dalších účastnících výpravy není v kronice nic zaznamenáno.