Město Ostrava připravilo pro 25. týden v rozmezí od 21. června do 27. června 2021 kalendárium významných historických událostí.

Řetězový most přes řeku Ostravici spojující Moravskou a Polskou Ostravu. | Foto: Archiv města Ostravy

24. červen 1851

24. června 1851 byl zprovozněn řetězový most přes řeku Ostravici spojující Moravskou a Polskou Ostravu, který stál v místě dnešního mostu Miloše Sýkory. Jednalo se o devátý most tohoto druhu v českých zemích. Vyrobily jej sobotínské železárny dle návrhu Josefa Seiferta ze zemského stavebního ředitelství. Byl dlouhý 123,2 m a široký i se zábradlím 6, 32 m. Stavební práce byly zahájeny v květnu 1847, předpokládaný termín dokončení v roce 1849 se nepodařilo dodržet z důvodu vypuknutí tyfové a cholerové epidemie ve městě. Most se zřítil 15. 9 1886.