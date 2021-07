Město Ostrava připravilo pro 26. týden v rozmezí od 28. června do 4. července 2021 kalendárium významných historických událostí.

Interiér kostela sv. Václava v Ostravě, kde se Jakub Tisch podílel na postavení nového oltáře. | Foto: Archiv města Ostravy

28. června 1753

Dne 28. června 1753 se na Hukvaldech narodil Jakub Tisch, kameník a sochař. Vyučil se u svého otce. Do Moravské Ostravy se přestěhoval v roce 1778 a trvale se zde usadil. V roce 1785 byl přijat za spolumistra do cechu zedníků a kameníků v Paskově. Pár let předtím pracoval v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, kde s olomouckým sochařem Antonínem Losertem postavil nový oltář v kapli Anděla Strážného. Z jeho dílny pocházela také kostelní dlažba z tesaného kamene, položená v roce 1800. Bydlel v maloměšťanském domě č. 42 na Vítkovickém předměstí před Hrabovskou bránou (dnes v místech před hotelem Imperial). Zemřel 26. 1. 1810 v Moravské Ostravě.