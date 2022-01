17. ledna 1996

Toho dne odsoudil Krajský soud v Ostravě prvního ostravského nájemného vraha Jiřího Černíka (43 let) na 23 let do vězení. Černík najatý podnikatelem Ivo Veselým majitelem restaurace Classic zastřelil u Starých Hamrů (1. 5. 1993) nepohodlného svědka Roberta Palečka. Ten hrál roli bílého koně při podvodech, do kterých byli zapojeni ještě dva pražští taxikáři Vladimír Routa a Jaroslav Hlaváček. Celkově na faktury nakoupili a odebrali zboží v hodnotě převyšující 5 milionů korun, ale nikdy jej nezaplatili. Podle psychologických posudků byl Černík označen za psychopatickou osobnost, oběť původně plánoval usmrtit kuší ze zálohy, na vraždu se nechal najmout za 20 000 korun. Přímý podíl na vraždě měli i oba zmínění taxikáři, Routa „pro jistotu“ střelil Palečka ještě do hlavy. Všichni odsouzení se proti rozsudku odvolali, Černík byl později pravomocně odsouzen na 19 let.