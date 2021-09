Město Ostrava připravilo pro 34. týden v rozmezí od 23. srpna do 29. srpna 2021 kalendárium významných historických událostí.

27. srpna 1884

Ve středu 27. srpna 1884 se v Zaječicích, okres Chrudim, narodil Rudolf Tlapák, významná osobnost spjatá s rozvojem osvětové a kulturní činnosti v Ostravě. Do Ostravy se přistěhoval v roce 1908 jako suplující profesor. Do kulturního života města se zapojil již před první světovou válkou jako člen Sokola, jednatel ostravského sboru Ústředního spolku českých profesorů a Matice ostravské. Po návratu z války se stal předsedou jednoty Československé obce legionářské v Moravské Ostravě a zároveň jednatelem Kulturní rady pro širší Ostravsko. V roce 1938 byl jmenován osvětovým referentem pro Moravskou Ostravu. Založil a dlouho jako ředitel vedl Masarykovu vyšší školu lidovou, od roku 1934 byl ředitelem gymnázia v Moravské Ostravě. V září 1939 byl zatčen gestapem a následně převezen ze sběrného tábora v Moravské Ostravě do koncentračního tábora Oranienburg u Berlína, kde dle oficiálního oznámení spáchal 31. října 1940 sebevraždu.