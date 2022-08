29. 8. 1935

Dne 29. srpna 1935 přinesl Polední ostravský deník na první straně zprávu o procesu, při němž stanul před soudem ve Vídni policejní rada Otto Steinhäusel. Tento muž nebyl v Ostravě osobou neznámou. V roce 1911 tehdy ještě komisař Steinhäusel nastoupil k policejnímu komisařství v Moravské Ostravě, kde mu byla svěřena výstavba a organizace kriminální služby. Svého úkolu se zhostil na výtečnou, jeho zásluhou vzniklo údajně též fotografické a daktyloskopické oddělení a došlo ke zdokonalení evidencí trestaných a stíhaných zločinců. To vše stihl během relativně krátkého působení, neboť již v roce 1913 byl přeložen do Vídně. V úspěšné policejní kariéře pokračoval i v meziválečném Rakousku. Ve dvacátých letech však začal sympatizovat s nacisty, jimž umožňoval vstup do policejního aparátu. Přestože byl v roce 1934 informován o jimi připravovaném protistátním puči, během něhož byl mimo jiné zavražděn rakouský kancléř Dollfuss, neučinil nic, aby těmto tragickým událostem zamezil. Pro zanedbání služebních povinností byl proto ve zmíněném procesu odsouzen k sedmi letům těžkého žaláře, již v roce 1936 se však ocitl opět na svobodě. Jeho kariéra vyvrcholila po anšlusu Rakouska nacistickým Německem, kdy se stal vysokým důstojníkem SS a byl jmenován vídeňským policejním ředitelem. V důsledku těžké choroby zemřel v roce 1940.