Večer 6. září 1969 vystoupil před ostravským publikem v divadle Jiřího Myrona po dvou letech opět Marcel Marceau, světoznámý mim a zakladatel moderní pantomimy. Marcel se narodil ve Štrasburku židovským rodičům jako Marcel Mangel. Za druhé světové války se účastnil francouzského hnutí odporu a pomáhal převádět židovské děti do Švýcarska. Celosvětově Marcela proslavila především postava smutného klauna Bipa s bílým obličejem, otlučeným cylindrem a růží.

Město Ostrava připravilo pro 36. týden v rozmezí od 6. září do 12. září 2021 kalendárium významných historických událostí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.