Ke dni 15. září 1908 zahájil lékařskou praxi nově ustavený školní lékař pro Polskou Ostravu (nyní Slezská Ostrava, m. č. Ostravy) MUDr. Karel Zikmund, kterého předcházely velmi dobré reference a také povědomí o jeho odborných článcích v Časopisu českých lékařů. Ordinace Dr. Zikmunda byla umístěna v novostavbě stavitele Karla Rossmanna na Zámostí, ordinoval denně od půl 11. do půl 12. hod. dopoledne a od 4. do 5. hod. odpoledne.

Město Ostrava připravilo pro 37. týden v rozmezí od 13. září do 19. září 2021 kalendárium významných historických událostí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.