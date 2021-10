Právě dne 3. října 1873 spatřil ve Šternberku světlo světa Antonín Schiebel, architekt a stavitel německé národnosti, který velkou část života prožil v Hrušově (městská část Ostravy), kde bydlel a také podnikal. V lednu 1900 zde otevřel stavitelský obchod. K jeho stavbám patří větší i menší obytné domy, školní budovy, hospodářská a průmyslová stavení. A. Schiebel např. projektoval a zajišťoval stavební práce dvoupatrové budovy Polské veřejné školy (Szkoła polska publiczna) v Hrušově (městská část Ostravy) a jednopatrové budovy loděnice a klubovny s hostincem Veslařského klubu Oderhort v Hrušově. Jako autor mnoha kostelů (např. filiálního kostela svaté Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici, části obce Bohumín) se zapsal do dějin sakrální architektury, zemřel dne 14. 1. 1937 v Hrušově.

Dne 2. října 1895 se narodil v Chrudimi František Benoni, divadelní režisér a herec, spoluzakladatel Beskydského divadla (vznik 1942). U divadla začínal v roce 1912 a roku 1921 přišel do Hranic (okres Přerov), kde vytvořil přes padesát režií, desítky postav a asi dvě stě představení. V letech 1947-1970 působil ve Státním divadle Ostrava (NDM v Ostravě), v sezoně 1970/1971 v Divadle Petra Bezruče. K jeho významným rolím, které v Ostravě ztvárnil, patří postava Osipa (Revizor N. V. Gogola) nebo sedláka Lízala (Maryša A. a V. Mrštíků). F. Benoni zemřel 21. 6. 1971 v Ostravě, pohřben je na městském hřbitově v Hranicích.

Město Ostrava připravilo pro 39. týden v rozmezí od 27. září do 3. října 2021 kalendárium významných historických událostí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.