Město Ostrava připravilo pro 41. týden v rozmezí od 11. října do 17. října 2021 kalendárium významných historických událostí.

Primátor města Ostravy Čestmír Vlček a ředitel DP Ostrava, a. s., František Vaštík (zcela vpravo) slavnostně otvírají rekonstruovanou tramvajovou vozovnu. | Foto: Archiv města Ostravy

11. říjen 1938

Na základě výsledků Mnichovské konference 30. září 1938 bylo v prvních dnech října téhož roku okupováno německým vojskem československé pohraničí. Moravská Ostrava přišla kvůli tomu i o své přirozené zemědělské zázemí a nastal mj. velký problém v zásobování mlékem, jehož dodávky do města klesly více než o polovinu. Po urychleném jednání zástupců ostravských mlékáren s ředitelstvím Československých státních drah v Olomouci byl zorganizován tzv. mléčný vlak, který poprvé vyjel do Moravské Ostravy 11. října 1938. Mléko pro tento vlak bylo zajišťováno na základě zákona o branné povinnosti v neokupovaných oblastech Moravy, kterými vlak projížděl; první stanicí byly Nezamyslice, poté Kroměříž, Kojetín, Holešov a Valašské Meziříčí. Do Moravské Ostravy dorazil vlak každý den kolem jedenácté hodiny v noci, takže ostravské mlékárny měly ještě dost času mléko zpracovat pro ranní prodej. Mléčná kalamita tak byla zažehnána.