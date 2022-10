20. říjen 1858

V Bohuslavicích u Zlína se 20. 10. 1858 narodil středoškolský profesor a první ředitel českého matičního gymnázia v Moravské Ostravě Adolf Ručka. Pocházel z rodiny venkovského učitele, jeho předci byli drobnými zemědělci na Zlínsku. Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci a následně studium matematiky a fyziky na Filozofické fakultě univerzity v Praze. Na přání svého spolužáka z gymnaziálních let Dr. Edmunda Palkovského se roku 1897 obětavě ujal vedení nově založeného českého reálného gymnázia v Moravské Ostravě, které mělo v počátcích velké finanční problémy a bojovalo o přežití. Po rozdělení školy v roce 1904 se stal ředitelem postátněné České zemské vyšší reálky, kterou řídil až do odchodu do penze roku 1917. Při české reálce založil stipendijní nadaci na podporu nemajetných žáků. Významně se podílel na činnosti Matice ostravské a zasloužil se o rozvoj českého národního školství na Ostravsku. Adolf Ručka zemřel 26. 12. 1924 v Moravské Ostravě.