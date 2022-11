V noci z 31. 10. na 1. 11. 1918 složili čeští vojáci přítomní v Moravské Ostravě služební slib do rukou místopředsedy moravskoostravského Okresního národního výboru JUDr. Karla Fajfrlíka. Ten následně jmenoval velitele, který krátce po půlnoci 1. 11. 1918 obsadil s loajálním českým vojskem veškeré vojenské úřady a velitelstva v Moravské Ostravě a jejím okolí. Vojáci jiných národností byli odzbrojeni a odesláni ke svým kádrům. Celá akce proběhla bez jakýchkoli projevů odporu a násilí. Ještě téhož dne se představitelé národního výboru za asistence vojska dostavili na moravskoostravskou radnici, kde po krátkém jednání přiměli starostu města Hanse Ulricha, aby na budově vyvěsil prapor v českých barvách na znamení, že obecní výbor uznává svrchovanost československého státu.

4. listopad 1931

V Muglinově se 4. 11. 1931 narodil Miroslav Wiecek (původně Więcek), jeden z nejslavnějších fotbalistů, kteří oblékali dres letos jubilujícího ostravského Baníku, a výrazná klubová legenda. Byl synem havíře a v obchodním domě Brouk & Babka se krátce po válce vyučil aranžérem. Fotbal začal hrát v 11 letech ještě za SK Slezská Ostrava, jak se původně Baník nazýval. Již roku 1947 byl vybrán do ligového mužského týmu, v němž odehrál celkem 16 sezon. Vynikl především jako levý křídelní útočník. Podle oficiálních statistik nastoupil v celkem 325 ligových zápasech, v nichž nastřílel 174 branek. V deseti sezonách byl nejlepším střelcem mužstva a v letech 1952, 1956, 1958 a 1959 se stal i nejlepším střelcem ligy. Hráčskou kariéru ukončil v TJ VŽKG Vítkovice a Tatře Kopřivnice. Od konce 60. let působil jako fotbalový trenér, mj. u reprezentace Severního Jemenu. Miroslav Wiecek zemřel 12. 7. 1997 v Ostravě.

6. listopad 1998

Utkáním reprezentačních výběrů hráčů do 20 let České republiky a Ruska byl 6. 11. 1998 zahájen na čerstvě dokončeném Zimním stadionu v Ostravě-Porubě tradiční Turnaj čtyř, který zde probíhal až do neděle 8. 11. Jednalo se o první významnou mezinárodní sportovní akci v nové ostravské hokejové hale pro pět tisíc diváků. Turnaj, jehož se účastnily ještě týmy Finska a Švédska, byl poslední prověrkou české juniorské reprezentace před mistrovstvím světa v Kanadě a čeští hokejisté si z něj po jedné výhře a dvou remízách odnesli prvenství.

Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 43. týden 2022