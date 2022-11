8. listopadu 1922

Dne 8. listopadu 1922 došlo k zastavení provozu na vybraných ostravsko-karvinských dolech. Horní a hutní společnost byla nucena zastavit těžbu na jámě Ludvík v Radvanicích od 8. do 11. listopadu pro poruchu turbokompresoru. Na jámě Salma č. VII ve Slezské Ostravě byla pro nedostatek odbytu drobného druhu uhlí těžba od 8. do 11. listopadu také zastavena. Následkem trvalého malého odbytu uhlí byla od 10. do 13. listopadu dočasně pozastavena těžba i na dolech Ignát v Mariánských Horách a Odře v Přívoze, netěžily ani některé doly v Karviné a Petřvaldě.