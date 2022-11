11.–17. listopadu 1921

V těchto dnech byl v kině Palace ve Slezské Ostravě uváděn celovečerní barevný film Z tajnosti Orientu (1919). Francouzský snímek čerpal námět ze sbírky Tisíce a jedné noci, byl kolorován metodou firmy Pathé Frères a pro diváky byl technickou novinkou. Barvy dodaly malebným krajinkám s bujnou tropickou přírodou, skvělým palácům s orientálním přepychem, nádherným kostýmům, do té doby neviděný nezapomenutelný dojem. „Velké davy lidu proudí co večer ze všech vůkolních obcí směrem ke Slezské Ostravě“, psal tisk o údajném zájmu o film. Barvení a tónování filmu se v kinematografii objevovalo již dříve, jednalo se vždy o dodatečné dodávání barvy na již hotovou kopii filmu, nevýhodou byla velká pracnost a nákladnost. Barevný film se začal prosazovat postupně od poloviny 30. let 20. století.