26. listopadu 1942

Při služebním letu zahynul po havárii letounu u Cardiffu (Velká Británie) Evžen Čížek, účastník zahraničního odboje ve Francii a Velké Británii za 2. světové války. Narodil se 10. prosince 1904 ve Slezské Ostravě. Po maturitě na ostravské reálce nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích. Od roku 1928 absolvoval pilotní výcvik, později se stal velitelem stíhací letky. Po okupaci uprchl v červnu 1939 do Polska a odtud odplul do Francie. V prosinci 1939 byl odeslán na frontu, sestřelil pět německých letounů. V červnu 1940 odletěl z poražené Francie do severní Afriky, kde řídil odsun čs. letců do Velké Británie. Do RAF byl přijat v hodnosti Pilot Officer, v říjnu 1940 nastoupil bojovou službu u 1. stíhací perutě, s níž se účastnil bitvy o Británii. V prosinci 1940 se stal velitelem 312. československé stíhací perutě. Od září 1941 vykonával funkci čs. styčného důstojníka ve štábu Fighter Command. Byl povýšen na majora a Britové mu propůjčili hodnost Group Captain. Pohřben byl na čs. oddělení Brookwoodského vojenského hřbitova u Londýna (Velká Británie). Nositele československých, francouzských a britských vyznamenání, povýšili v roce 1991 in memoriam do hodnosti plukovníka.

26.–27. listopadu 1971

Jednou z posledních prověrek loajality občanů s normalizačním režimem byly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Především vedení regionálních organizací KSČ jim proto přikládalo mimořádný význam. Součástí předvolební kampaně byly nejen veřejné schůze, ale i agitační dvojice, vozy s instalovanými ampliony, které nabádaly k splnění občanské povinnosti. V průběhu voleb permanentně zasedalo předsednictvo městského výboru KSČ a bylo použito radiové spojení mezi výpočetním střediskem na Nové radnici a „informačním štábem“ na městském výboru KSČ. Podle oficiálních údajů dosáhla volební účast přes 99 %.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 46. týden 2022