Město Ostrava připravilo pro 48. týden v rozmezí od 23. listopadu do 29. listopadu kalendárium významných historických událostí.

Hudební skladatel, klavírista, spisovatel a pedagog Ilja Hurník | Foto: Archiv města Ostravy

23. – 24. listopad 1990

V dnech 23.–24. 11. 1990 proběhly v Ostravě první demokratické polistopadové volby do obecních zastupitelstev. Ačkoliv tyto volby nebudily takový zájem jako ve stejném roce konané volby parlamentní, účastnilo se jich přes 57 % oprávněných voličů. Podle očekávání v Ostravě zvítězilo Občanské fórum se ziskem 44,8 % hlasů před Komunistickou stranou Československa (23,4 %), Čs. stranou lidovou (6,4 %), Čs. stranou sociálně demokratickou (5,6 %) a Stranou zelených (5,5 %). S účinností od data konání komunálních voleb se statutární město Ostrava členilo do 22 městských obvodů. Toto územně správní členění přetrvalo až do současnosti, pouze s výjimkou městského obvodu Plesná, jenž byl na základě místního referenda vyčleněn z porubského obvodu a jako 23. městský obvod zřízen teprve usnesením Zastupitelstva města Ostravy ze dne 24. 11. 1993.