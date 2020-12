Město Ostrava připravilo pro 49. týden v rozmezí od 30. listopadu do 6. prosince kalendárium významných historických událostí.

Dne 1. 12. 1889 byla dokončena a uvedena do provozu nejstarší telefonní ústředna v Moravské Ostravě. | Foto: Archiv města Ostravy

1. prosinec 1889

Dne 1. 12. 1889 byla dokončena a uvedena do provozu nejstarší telefonní ústředna v Moravské Ostravě. Její zřízení se zdařilo po několika letech vyjednávání a příprav. Přestože jeden z nejvýznamnějších technických vynálezů moderní doby – telefon – byl na Ostravsku znám již od roku 1885, teprve na počátku roku 1889 se povedlo získat dostatek závazných přihlášek ke zřízení účastnické stanice. Těch bylo pro úspěšné zprovoznění ústředny zapotřebí alespoň třicet. Řízením výstavby telefonní infrastruktury v Moravské Ostravě byl pověřen Ing. Clemens Biegler a celkové investiční náklady dosáhly 14 tisíc zlatých. Původní počet 37 účastníků se 40 stanicemi se během prvních deseti let existence ústředny zvýšil téměř čtyřnásobně. Od devadesátých let 19. století byla Moravská Ostrava systematicky propojována s dalšími městy v rámci meziměstské telefonní sítě.