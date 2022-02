1. únor 1903

Dne 1. února 1903 se ve Vítkovicích v rodině kovářského mistra Vítkovických železáren narodil budoucí právník Karel Zavadil (zemřel 18. 2. 1951 v Londýně). V r. 1932 ukončil studia práv na Masarykově univerzitě v Brně a nastoupil do služeb Policejního komisařství v Moravské Ostravě. Po okupaci Německem uprchl v červnu 1939 do Polska, kde vstoupil do formující se československé zahraniční armády. Účastnil se bojů na řece Marně ve Francii. V Londýně pak působil ve zpravodajském oddělení československého ministerstva vnitra, kde se stal přednostou policejní sekce s odpovědností za bezpečnost prezidenta E. Beneše. Po válce pracoval pro ministerstvo vnitra, ale pro své protisovětské a protikomunistické postoje byl nucen po únoru 1948 emigrovat do Velké Británie, kde se podílel na budování Československého zpravodajského úřadu CIA vedeného plk. Karlem Procházkou.