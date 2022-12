23. prosinec 1857

Dne 23. prosince 1857 zemřel inženýr Josef Seifert, autor návrhu řetězového mostu přes řeku Ostravici dokončeného v r. 1851, který nahradil starý nevyhovující most dřevěný. J. Seifert se narodil 27. 5. 1808 v obci Hůl v Čechách, vystudoval pražskou techniku a v r. 1826 vstoupil do služeb zemského stavebního ředitelství v Praze. Vedl významné stavby v Karlových Varech, na mladoboleslavsku a loketsku (mj. dohlížel na stavbu mostu v Lokti, kde se podrobně seznámil s konstrukční úpravou a stavbou řetězových mostů). V r. 1838 byl přeložen na zemské stavební ředitelství do Brna. V r. 1941 byl jmenován do funkce inženýra a poté stavebního inspektora krajského stavebního úřadu v Olomouci, kde se na nějaký čas usadil, byl zde zvolen do městského zastupitelstva a stal se rovněž čestným občanem města. Po uvolnění místa zemského stavebního ředitele v Brně mu byl v r. 1854 tento nejvyšší moravský technický úřad svěřen.

24. prosinec 1888

V poledne na Štědrý den roku 1888 se poprvé rozezněly čtyři zvony na novém ostravském katolickém chrámu nejsvětějšího Spasitele. Zvony byly zhotoveny rakouskou firmou bratří Gössnerové. Největší z nich Salvator o průměru 164 cm a váze 2446 kg se nacházel ve východní věži. Byl opatřen nápisem v češtině, němčině i latině. Ostatní tři zvony byly umístěny v západní věži. Cyril a Metoděj vážil 1194 kg a byl opatřen vesměs českými nápisy, Prokop s německými nápisy vážil 724 kg a Florian s nápisy v latinském jazyce vážil 435 kg. V r. 1921 byly všechny zvony nahrazeny novými zvony odlitými ve Vítkovických železárnách.

