29. prosinec 1957

29. prosince 1957 zemřel v Radvanicích Jan Rösner, přední osobnost spiritistického hnutí ve Slezsku a v Československu vůbec. V r. 1912 se podílel na vzniku slezské pobočky Bratrského sdružení československých spiritistů a společně s Janem Kuchařem byl jeho prvním zemským důvěrníkem. Přičiněním J. Rösnera založili spiritisté v Radvanicích v r. 1914 stavební spolek za účelem výstavby prvního spiritistického domu v ČSR. V r. 1920 splynul se sdružením ve Spiritistický spolek Bratrství. Od r. 1919 vydával J. Rösner časopis Spiritistická revue, později Psychická revue. Práci redaktora vykonával až do zániku časopisu v r. 1949. Byl autorem publikace Spiritismus ve Slezsku, přednášel často také spiritistům v Praze, Brně, Olomouci, Vídni i jinde a byl velmi úspěšným autorem divadelních her se spiritistickou tematikou. V červnu 1941 jej zatklo gestapo a několik týdnů věznilo. Do konce války byl pod dohledem tajné státní policie. Po obnovení spolkové činnosti po osvobození vykonával až do r. 1949, kdy byla činnosti spolku úředně zastavena, funkci jeho předsedy.