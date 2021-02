Ve večerních hodinách dne 9. února 1930 byla v paláci moravskoostravské spořitelny na dnešním náměstí Edvarda Beneše slavnostně otevřena veřejná knihovna a čítárna, která se sem přesunula z původních místností v Purkyňově ulici. Slavnost zahájil svým projevem zástupce ministerstva školství dr. Zdeněk Wirth, po něm promluvil rovněž dr. Vojtěch Martínek. Závěrem předal starosta města Jan Prokeš symbolicky klíče od veřejné knihovny knihovníku Bohuslavu Šídovi. Veřejná knihovna a čítárna, později Knihovna města Ostravy, působila v těchto prostorách až do roku 1996, kdy se přesunula do svého současného sídla u Sýkorova mostu.

9. února 1933

„Osudem všech venkovských scén je, aby byly průchodní bránou k vyšším metám a slávě. Co již herců prošlo naším ostravským divadlem, co jich zde už začínalo, aby když se naučili prvním krokům na prknech jeviště, odešli k větším scénám a už se k nám nikdy nevrátili. Je to ovšem jen ke cti ostravského divadla, že dává našim velkým scénám v Praze umělecký dorost…“ Takto komentoval Polední ostravský deník zprávu o odchodu členky operního souboru Štěpánky Štěpánové (1906–1992), která působila v Národním divadle moravskoslezském tři divadelní sezóny. Ve čtvrtek 9. února 1933 se rozloučila s ostravským publikem svou rolí Carmen ve stejnojmenné opeře George Bizeta, a poté se přestěhovala do Prahy, kde dlouhá léta až do roku 1977 vystupovala jako sólistka Národního divadla.

10. února 1946

Ostravský deník Hlas přinesl dne 10. února 1946 zprávu o zřízení stálé výstavy uměleckých děl ostravských výtvarníků v salonu „Radegast“ na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě. Místnosti, které pro tento účel přiděl ostravský národní výbor, byly upraveny dle návrhu předsedy Moravského sdružení výtvarných umělců profesora Jaroslava Vacka. Úkolem salonu bylo vhodně doplňovat ostravský Dům umění a umožnit „vystavovati také mladým adeptům výtvarného umění“. Na první výstavě, plánované v druhé půli února, měli však svá díla jako první prezentovat známí akademičtí malíři Vladimír Kristin a Jan Provazník.

Archiv města Ostravy