9. únor 1990

Dne 9. února 1990 zemřela v Ostravě operní pěvkyně a pedagožka Helena Zemanová (narodila se 10. června 1906 v Praze). Po absolvování měšťanské školy navštěvovala pokračovací kurz při rodinné škole. Zásluhou rodičů, divadelních ochotníků pražských souborů na Žižkově a na Vinohradech, si zamilovala divadlo. Studovala sólový zpěv u Hilberta Vávry a u vídeňského pedagoga Maxima Uljanowského. Uměleckou dráhu začala jako sólistka v opeře Východočeského národního divadla (1927-1928) a poté byla až do r. 1933 sólistkou Pražského operního sdružení a sólistkou ochotnického operního souboru Opera-Studio pražského rozhlasu. V r. 1933 ji angažoval jako sólistku šéf ostravské opery Jan Vogel. Ostravskému divadlu zůstala věrná až do odchodu do důchodu v r. 1961.