16. února 1948

Právě 16. února 1948 se ve Vítkovicích konala mimořádná krajská konference československé sociálně demokratické strany. Její účastníci přijali rezoluci, v níž požadovali dodržování Košického vládního programu, ostře odsoudili tragickou závislost vedení odborů na KSČ a vyjadřovali znepokojení nad vyostřováním vnitrostátního napětí. Delegáti si byli vědomi významu blížících se voleb, věřili, že z nich vzejde parlament s delším funkčním obdobím, který zajistí klidnou atmosféru pro práci na nové ústavní listině. Ve svém prohlášení vyzvali pracující lid měst i venkova, „aby bojoval proti každé formě zneužití demokracie, a aby se ve volebním zápase rozhodoval nikoliv podle propagandy, ale podle toho, kde a jak je bráněna demokracie a občanské svobody“. To již bylo jen pár dní před vynucenou demisí ministrů nekomunistických stran a komunistickým převratem. Volby do Národního shromáždění s jednotnou kandidátkou všech stran v květnu 1948 již na tomto stavu nic nezměnily.

18. února 1901

Dne 18. února 1901 se v Brně narodil divadelní a filmový herec Hugo Haas (zemřel 1. prosince 1968 ve Vídni). Studoval zpěv na brněnské konzervatoři. Svou uměleckou dráhu začal v r. 1920 v Zemském divadle v Brně, kde byl obsazován většinou do epizodních rolí. Po nástupu do souboru činohry moravskoslezského divadla v Moravské Ostravě začátkem sezóny 1923-1924 získal několik důležitějších rolí, hrál např. Kristiána v Rostandově Cyranu z Bergeracu, Václava Dubského v Našich furiantech nebo Alana Vilíma, zhýčkaného syna majitele továrny na čokoládu, ve hře Fr. Langera Velbloud uchem jehly. Pak však hrál opět jen v epizodách, a proto po sezóně odešel do Prahy. Do ostravského divadla se však v letech 1930 až 1938 vracel jako host, tentokráte již výhradně v hlavních úlohách, a několikrát se zde objevil na scéně společně s Olgou Scheinpflugovou.

Archiv města Ostravy