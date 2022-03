1. března 1603

Toho dne v Moravské Ostravě zemřel vlašský (italský) stavitel a purkmistr města Bernard Lev. Pochován byl ve zdejším kostele sv. Václava a jeho renesanční náhrobek s reliéfní postavou v nadživotní velikosti a českým nápisem pochází pravděpodobně z dílny vlašského kameníka Jana Rinolta. Bernard Lev se narodil kolem roku 1550 v Locarnu (dnes Švýcarsko). Na naše území přišel v první polovině 70. let 16. století. Byl členem kamenické skupiny významného vlašského stavitele Tomase Bose z Ostravy. Po jeho smrti se oženil s vdovou Kateřinou Bosovou, zvanou Dyboska. Ve městě se usadil se svolením biskupa Stanislava Pavlovského kolem roku 1581. V jeho službách také dosáhl největšího uznání. V letech 1594–1595 řídil stavbu kostela sv. Václava v Olomouci, roku 1594 začal stavět věž kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Od poloviny 90. let 16. století až do roku 1602 zastával vícekrát úřad purkmistra, nebo byl radním.