Přijeďte navštívit ve dnech 21. srpna – 26. srpna 2022 KOVÁŘSKÉ FÓRUM - XXXIV. ročník - 34. ročník tradiční akce, během které vytvoří kovářský tým před zraky návštěvníků unikátní dílo. Finální výtvor se stane součástí sbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýna, která již čítá více než 1 300 exponátů.

Mistry černého řemesla mohou návštěvníci vidět v rámci vstupu do hradu, a to v historické hradní kovárně na třetím nádvoří. Probíhá, mimo pondělí, od neděle do pátku (21.–26. srpna 2022).

Kovářský tým: čeští kováři Radomír Bárta a Ondřej Géla, belgičtí kováři Patrick Pelgroms a Philip Vervoort, francouzský kovář Antoine Mathey a Julian Suitor z Austrálie.

Eva Raidová

