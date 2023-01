V jedné části tohoto domu je byt, kde se František Palacký narodil a také vyrůstal, a v druhé části nechal otec Jiří Palacký zřídit evangelickou školu, kde sám učil, a to nejenom svého syna. Dalo by se říct, že František Palacký to měl do školy jenom přes chodbu. 24. února 1978 byl tento rodný dům vyhlášen za kulturní památku.