„Držíme spolu, táhneme za jeden provaz, najednou to jde, a tak přejeme si všichni zlom vaz,“ vzkazuje z Beskyd písničkářka KACZI a její improvizovaný dětský sbor v nové písni Držíme spolu.

Stejně jako všichni muzikanti i KACZI přišla v těchto dnech o možnost živého vystupování. Dobu ovlivněnou vládními opatřeními proti šíření koronaviru tráví se svými nejbližšími na vesnici. Nejen telefony s přáteli končící větou „Zlom vaz!“ ji inspirovaly ke složení novinky. V písni Držíme spolu v podstatě sepsala to, co nyní zažívá.

„Protože teď nekoncertuji, tak hlídám ségřiny děti. S jedním se učím do školy, a to není žádná sranda. Ve chvílích odreagovačky tancujeme, blbneme. A protože děti jsou inspirací samy o sobě, nápěvek refrénu vznikl hned po příchodu do zkušebny,“ líčí KACZI, jež píseň pro děti a s dětmi chtěla napsat vždy. Spontánně a nenásilně to přišlo právě v tuto chvíli a hudebnice ji věnuje všem dětem a těm, kteří pomáhají potřebným.

„Celé to vzniklo strašně rychle. Děti si to broukaly pořád dokola, tak mě napadlo to poslat dál. Úryvek se na sociálních sítích setkal s pozitivními ohlasy. Chyběla mi jedna sloka, aby z toho byla píseň, a aranž. Přišla jsem za taťkou, ať mi s tím píchne, že zítra jdeme do studia,“ směje se KACZI. Aranž společně s tatínkem stvořili za pochodu. Dětské hlasy patří zpěvaččiným synovcům a jejich kamarádům, které si nahrávala v terénu na mobil nebo rekordér. Do natáčení se však zapojily i děti souseda majitele studia.

Jak píseň, tak videoklip k ní vznikly z nadšení písničkářčiny rodiny a blízkých. „S klipem mi pomohli přátelé. Kamarádka Vlaďka, která pracuje s dětmi, rozhodila sítě s výzvou, ať rodiče posílají videjka, jak jejich ratolesti zpívají a tančí. Já jsem natáčela záběry z domácího prostředí průběžně na mobil. Pomáhali mi kamarádi, celá rodina a nejvíce Radek Juriček se střihem,“ zakončuje KACZI, jež i v tomto nelehkém čase nabádá lidi k úsměvu na rtech, pozitivnímu naladění a užívání si trávení času s rodinou.

Šárka Blahoňovská