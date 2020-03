Ve čtvrtek 5. března po obědě jsem byla s dcerou a vnukem na hřišti pro batolata na Varenské ulici, vnuk málem šlápnul na zničenou podlážku na prolízačkách.

Kdy se opraví uvolněná podlážka na prolízačkých pro děti ve Varenské ulici? | Foto: Zdenka Španková

Zatajil se nám dech, co se mohlo stát. Okamžitě jsem volala na technické služby města Ostravy, slíbili že to ráno dají do pořádku. Přišla jsem tam po 10. hodině v pátek dopoledne dopoledne a našla tohle (viz fotografie).