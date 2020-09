Podle předsedy Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje Pavla Gluce a hlavního rozhodčího Karla Močkoře se do soutěže přihlásilo 65 týmů z Moravskoslezského kraje. Za každý jednotlivý tým nastoupili čtyři soutěžící a to jak ženy, tak muži. Týmy soutěžily v tělocvičně sportovního areálu na Varenské ulici v Ostravě. Dvě disciplíny, upravený pétanque a hod tenisovým míčkem na cíl se konaly ve venkovních sektorech.

" Letošní krajské kolo jsme, po Třinci a Bílovci zorganizovali v Ostravě. Povedlo se. Přihlášené týmy byly z různých měst Moravskoslezského kraje. Za jeden klub či organizaci se mohlo přihlásit nejvýše pět týmů. Normálně tato soutěž probíhá ve všech čtrnácti krajích České republiky. Letos jen v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, " informoval hlavní rozhodčí soutěže Karel Močkoř, člen předsednictva krajské rady seniorů MSK.

Týmy soutěžili v disciplínách, které zvládnou všichni přihlášení senioři v kategorii do 70 let a nad 70 let. Pořadatelé připravili osm soutěží. Většinou to byly disciplíny, které měli něco společného s hodem, odhodem, přesným hodem. Tak házeli šipkami, koulemi pro pétanque, házeli na koš, kroužky, tenisovými míčky. Stříleli florbalovou hokejkou do branky a běhali s raketou s tenisovým míčkem. Výkony byly převáděny v body . Ty rozhodčí sečetli. Vyhráli členové týmu s největším počtem bodů.

Výsledky víceboje družstev:

1. Petřkovice - Fiala , Fialová, Lukš , Lukšová

2. Bílovec T3 - Tisovský, Bláha, Nosálková Nosálek

3. SDH Píšť - Lasák, Nosialek, Menšík, Jakubek

Vítězové jednotlivců do 70 let:

ženy- Jaroslava Bláhová, Bílovec

muži- Josef Bláha, Bílovec

Vítězové jednotlivců nad 70 let:

ženy - Věra Gelnaroví , Bílovec

muži - Josef Fiala, Petřkovice

Jozes Zajíc